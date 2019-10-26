Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevi devralmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı’nın durumuyla ilgili olarak flaş bir değerlendirmede bulunmuştu. Çebi, “Abdullah Avcı’yı başarılı olarak görüyorum. Ocak ayına kadar tartışmasız hocam ile devam edeceğiz. O tarihe kadar başaracağına şüphem yok. Bir sıkıntı olursa zaten hocam gereğini yapacak kalitede, değerde bir hoca” ifadelerini kullanmıştı. Siyah- Beyazlılar’ın önceki akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya Vodafone Park’ta beklenenin altında bir futbolla 2-1’lik skorla kaybetmesi, yönetimi harekete geçirdi. Karşılaşmanın ardından biraraya gelen Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Abdullah Avcı’nın durumunu değerlendirdi.

‘Kimse memnun değil!’

Ahmet Nur Çebi’ye, maçın ardından yönetimdeki kurmaylarından, “Devre arasını beklemek takıma daha da zarar verebilir. Yol yakınken gereken kararı verelim” sözleriyle teknik direktör Abdullah Avcı’yı görevden alma önerisi geldi. Başkan Çebi, idarecilerin tepkilerini dinleyip ardından, “Arkadaşlar, şu andaki durumumuzdan kimse memnun değil. Sakin olalım. Şimdi şu derbiyi bir geçirelim olumlu ya da olumsuz olarak oturur gereken kararı alırız. Ama öncesinde hocayla bir görüşme yapmayı daha doğru buluyorum” diyerek Avcı’ya olan tepkiyi bastırdı.

B Planı Sergen Yalçın

Braga maçıda Siyah-Beyazlı taraftarların büyük tepki gösterip istifaya davet ettiği Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından taraftarın tepkisinin haklı olduğunu ancak istifa kararı almayı düşünmediğini söylemişti. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Avcı’yla yolları ayırması halinde Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ı takımın başına getirmek istediği kulislerde konuşuluyor.

Orhan Yıldırım