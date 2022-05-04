Beşiktaş ’ın Kayserispor’u 3-2 mağlup ettiği maçta 72. dakikada oyuna giren ve attığı 2 golle 3-2’lik galibiyetin mimarı olan Kevin N’Koudou, 6 dakikada karşılaşmanın kaderini değiştirmişti. Siyah-Beyazlı futbolcunun bu müthiş performansının perde arkası belli oldu. 27 yaşındaki N’Koudou, Fransa Milli Takımı’ndan beklediği teklifi alamayınca Kamerun’un davetini kabul etti. Beklenmedik bir anda ayağına Katar’da yapılacak Dünya Kupası şansı gelen N’Koudou, bunun morali ile çıktığı Kayserispor maçında da Beşiktaş’ı sırtlayan isim oldu.