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Beşiktaş'ta Nkoudou müjdesi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü.

28 Şubat 2022, Pazartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Nkoudou müjdesi

Uzun bir aranın ardından takımla çalışmaya başlayan Georges Nkoudou’yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş , Kayserispor maçı hazırlıklarını, yarın (1 Mart) saat 18.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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