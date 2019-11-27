Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig devi Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou, Beşiktaş formasına iyice ısındı.

Kara Kartal’ın Denizlispor’la önceki hafta oynadığı karşılaşmaya sonradan dahil olup takımına galibiyeti getiren isim olan Fransız kanat oyuncusu, Konyaspor mücadelesinde de 31 dakika süre almıştı. Genel olarak etkili bir görüntü sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, takım çalışmalarındaki form grafiğiyle teknik direktör Abdullah Avcı’yı sevindiriyor.

Her fırsatta İstanbul’daki yaşantısından memnun olduğunu söyleyen N’Koudou’nun, takımın genç oyuncularıyla da yakından ilgilenip onlar için bir rol model olması da teknik ekibi memnun ediyor. N’Koudou’nun, yarın Bratislava’yla oynanacak karşılaşmada ilk 11’de olması bekleniyor.

Süleyman Hatısaru