Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu´ndaki PAOK maçında görev alan N’Koudou daha sonrasında sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemedi. Fransız kanat oyuncusu böylece 89 gün sonra bir karşılaşmanın kadrosunda kendisine yer buldu. Dün akşam 65. dakikada Cyle Larin’in yerine oyuna dahil olan Kevin N’Koudou, uzun süre sonra Vodafone Park’a çıktı. Kalan dakikalarda hücum hattını hareketlendirmeyi başaran N’Koudou, Aboubakar’ın penaltıdan attığı gol öncesindeki pozisyonun içerisinde yer aldı.