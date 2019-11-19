Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından dün sürdürdü. Pozitif havada geçen idmanda Siyah-Beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde pas çalıştı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada çift kale maç oynadı. Kıran kırana geçen çift kale maç çalışmasında kazanan, yeşil takım oldu. Bu ekipte yer alan; Gökhan Gönül, Kartal Kayra Yılmaz, Umut Nayir, Utku Yuvakuran, antrenör Şenol Fidan, Ruiz ve N’Koudou, idman sonunda basın mensuplarına zafer pozu verdi. Öte yandan Beşiktaş’ta milli takım kampından erken dönen Burak Yılmaz ile gribal enfeksiyonu atlatan Caner Erkin, çalışmada yer aldı. Belindeki ağrı nedeniyle son idmanda yer alamayan Loris Karius ile Hırvatistan-Slovakya maçını izlemek için izin alan Domagoj Vida da idmana katıldı.

8 eksikli idman

Milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Güven Yalçın ve Ersin Destanoğlu dünkü idmana katılmadı. Tedavileri süren Dorukhan Toköz ile Douglas da çalışmada yer almadı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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