Beşiktaş’ta neşeli günler

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında yarın Medipol Başakşehir’e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından 5’e 2 ve kontrol pas ile dar alan oyunu çalışmaları yaptı. Neşeli geçen antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynayıp, şut çalıştı.

Tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.