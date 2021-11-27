Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, 3 maçlık aranın ardından 11'deki yerini aldı. Son olarak deplasmanda Hatayspor'a 1-0 kaybedilen mücadeleye 11'de başlayan ve 68 dakika sahada kalan Necip Uysal, sonrasında oynanan Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının kadrosunda yer almış ancak görev yapmamıştı. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax'a 2-1 mağlup olunan karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuştu.

39. dakikada Diabate'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Necip, VAR'ın uyarısı sonrası oyundan atıldı. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Hüseyin Gökçek, sarı kartı iptal etti ve tecrübeli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Siyah-beyazlı ekipte, GZT Giresunspor karşısında 11'de görev yapan bir başka isim ise Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou oldu. Yeni Malatyaspor maçında 11'de görev alıp sakatlandıktan sonra uzun süre formasından ayrı kalan N'Koudou, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu. N'Koudou, hafta içinde oynanan Ajax maçında da 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.







