Beşiktaş'ta Necip Uysal kulübeye geçiyor
Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson’ın kart cezalısı olması sebebiyle önceki akşam Yeni Malatyaspor’la oynanan mücadelede orta sahada Necip Uysal görev yapmıştı. Sergilediği performansla beklentilerin altında bir görüntü sergileyen tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisine kulübede başlayacak
Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson’ın kart cezalısı olması sebebiyle önceki akşam Yeni Malatyaspor’la oynanan mücadelede orta sahada Necip Uysal görev yapmıştı. Sergilediği performansla beklentilerin altında bir görüntü sergileyen tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisine kulübede başlayacak. Necip, Atiba Hutchinson’ın kart cezasının sona ermesi sebebiyle formasını Kanadalı oyuncuya geri verecek.