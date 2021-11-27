UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta puan alamayan ve ligde de lider Trabzonspor 'un 13 puan gerisinde kalan Beşiktaş için işler pek iyi gitmiyor. Siyah-Beyazlılar mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısında hüsrana uğradı. Sergen Yalçın net galibiyet için Larin ve Batshuayi'yi çift forvet oynatıp, maça hızlı başlasa da Karadeniz ekibi kazandığı penaltıyla 22. dakikada öne geçti.

Fousseini Diabate takımını öne geçiren golü atarken, 38. dakikada Necip Uysal'la girdiği mücadele sonrasında acı içinde yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek ilk etapta Necip'e sarı kart çıkarsa da VAR'ın uyarı sonrasında Beşiktaş'ın kaptanı kırmızı kart gördü, oyun dışında kaldı.

Beşiktaşlı futbolcular karara itiraz ederken, Giresunsporlu futbolcularla da kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olaylar büyümeden tansiyon düştü. 45+5. dakikada da bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında gerilim arttı ancak hakem Hüseyin Göçek'in gelişiyle oyuncular sakinleşti.

İlk yarının son düdüğüyle birlikte Larin'le, Diabate'nin bir atışması oldu, ikili birbirinin üzerine yürürken, takım arkadaşları oyuncuları ayırdı.

Not: Görünteler beIN Sports'tan alınmıştır.