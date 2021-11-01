Kara Kartal’ın tecrübeli ön liberosu Necip Uysal, bu sezon da joker kimliğiyle ön plana çıkıyor. Başarılı futbolcu; sol bek, sağ bek, stoper ve orta saha hatlarında forma giydiği dönemde 10 günlük periyotta bambaşka bir serüven yaşayacak! Galatasaray derbisine Domagoj Vida’yla birlikte stoper hattında başlayan Necip, Cim Bom’un güçlü golcüsü Mbaye Diagne’ye şut attırmadı. Önceki gün Hatayspor’la oynanan karşılaşmaya Josef de Souza’nın yokluğunda bu kez ön liberoda başlayan ve elinden gelenin en iyisini yapan başarılı ismin, Avrupa’daki görev bölgesi yine değişecek!

‘Kalede bile oynarım!’

Beşiktaş teknik ekibinin, Va lentin Rosier’in sakatlığı sebebiyle yokluğunda çarşamba günkü karşılaşmada Necip Uysal’ı sağ bekte görevlendirmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte Necip, 10 gün içerisinde çıktığı 3 maçta 3 farklı mevkide mücadele etmiş olacak. Konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, “Farklı bölgelerde oynamayı sorun etmiyorum. Hocam kalede bile görev verirse elimden geleni yaparım” diyen Necip’in Avrupa’da da istikrarını sürdürmesi bekleniyor.