Kara Kartal’da bu sezon birçok isim performansıyla göz doldurdu. Ancak şampiyonluk yolunda Beşiktaş’ın en önemli gol silahları Vincent Aboubakar ve Cyle Larin oldu. İki oyuncu da dünkü maça ligde 12’şer gol sayısıyla çıkmıştı. Larin 5, Aboubakar ise 3 maçtır sessizdi. Kara Kartal’ın golcüleri, suskunluklarına Denizlispor karşısında son verdi. Larin, 22. dakikada perdeyi açtı, 1 golü elle oynama, 1 golü ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

5 takımı geçtiler!

Aboubakar ise önce 38. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Kamerunlu yıldız, sadece 1 dakika sonra ise Adem Ljajiç’e ‘al da at’ dercesine bir pas vererek asistini yaptı. Dünkü gollerle birlikte Larin ve Aboubakar, ligde krallık yarışında 13’er gole ulaştı. Toplamda 26 kez ağları sarsan müthiş ikili, Erzurumspor (24), Antalyaspor (24), Denizlispor (23), Gençlerbirliği (21) ve Kayserispor’dan (17) daha fazla gol sevinci yaşadı.

Baba olmak yaradı

Vincent Aboubakar, eşi doğum yapacağı için geçen hafta Portekiz’e gitmişti. Christian Aksel isimli oğlu dünyaya gelen Kamerunlu futbolcuya baba olmak yaradı. 1 hafta ailesinin yanında kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen yıldız golcü, Denizli karşısında oyunda kaldığı 83 dakikada 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

Larin: Futboldan zevk alıyoruz

Cyle Larin, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Gol attığım için mutluyum. O pozisyonda savunma oyuncusunun topu kapacağını gördüm ve araya girdim. Gol atmaktan çok galibiyet beni mutlu etti. İyi oynadık” diye konuştu. Kanadalı yıldız, ilk yarıda sayılmayan golü için, “Tekrarını görmedim ancak top elime değmedi gibi hissettim. Ben gol atmaya, takımım da kazanmaya devam edecek” dedi. Larin, Aboubakar ile uyumuyla ilgili olarak ise, “İkimiz de futboldan zevk alıyoruz. Saha dışında da iyi bir iletişimimiz var” ifadelerini kullandı.