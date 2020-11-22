Sergen Yalçın, sol bekte genç Rıdvan’ı oynatırken, stoperde takıma yeni dönen Necip ve Montero vardı. Sağ bekte ise esas bölgesi orta saha olan Dorukhan görev aldı. Beşiktaş, ilk kez beraber forma giyen bu geri dörtlü ile son şampiyon Başakşehir’i devirmeyi başardı. Kara Kartal, karşılaşmanın ikinci yarısında her ne kadar kalesinde pozisyonlar verip, 2 gol görse de kazanmasını bildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, kendi mevkileri dışında oynamalarına rağmen ellerinden geleni ortaya koyan öğrencilerini maç sonunda tebrik ettiği öğrenildi.