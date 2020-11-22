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Beşiktaş'ta mucize geri dörtlü

Hırvatistan Milli Takımı’nda korona testi pozitif çıkan Vida’nın yanı sıra Beşiktaş’ın savunmadaki diğer as isimleri Welinton, Rosier ve N’Skala kadroda yoktu.

22 Kasım 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta mucize geri dörtlü

Sergen Yalçın, sol bekte genç Rıdvan’ı oynatırken, stoperde takıma yeni dönen Necip ve Montero vardı. Sağ bekte ise esas bölgesi orta saha olan Dorukhan görev aldı. Beşiktaş, ilk kez beraber forma giyen bu geri dörtlü ile son şampiyon Başakşehir’i devirmeyi başardı. Kara Kartal, karşılaşmanın ikinci yarısında her ne kadar kalesinde pozisyonlar verip, 2 gol görse de kazanmasını bildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, kendi mevkileri dışında oynamalarına rağmen ellerinden geleni ortaya koyan öğrencilerini maç sonunda tebrik ettiği öğrenildi.

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