Süper Lig ’in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti. Siyah Beyazlı ekibin transfer döneminin sonlarına doğru kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah beyazlı ekiple ilk maçında skora katkı yapmayı başardı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında attığı şık pasla Batshuayi’ye asisti yapan Pjanic, yeni takımında ilk asistini yaptı.

Galibiyet üçlüsü Pjanic’ten

Maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Son düdüğün ardından tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular 3 puanın sevincini taraftarlarla paylaşırken üçlü adı verilen tezahüratı yeni transfer Pjanic başlattı.

Beşiktaşlı taraftarlar maç içinde de zaman zaman teknik direktör Sergen Yalçın’a tezahüratlarda bulundu. Sergen Yalçın, maçın bitmesinin ardından uzun süre kendisini tribünlere çağıran taraftarları kıramadı ve soyunma odasından dönerek tribünleri selamladı ve tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. (AA)