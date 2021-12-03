Kasımpaşa hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş önceki gün Miralem Pjanic'den gelen kötü haberle sarsılmıştı. Sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR'ı çekilen Boşnak oyuncuda uyluk üst kısmında tendinit saptanmış ve tedavisine başlanmıştı. Bu nedenle de Pjanic'in bugünkü maçta forma giyemeyeceği belirtilmişti. Deneyimli oyuncu tedaviye çabuk cevap verdi ve karşılaşmanın kadrosuna alındı.

4 eksik var

Beşiktaş'ta bugünkü maçta Pjanic'in iyileşmesiyle 4 eksik kaldı. Sakalıkları nedeniyle kaleci Mert, sol kanat Gökhan töre ve orta saha Alex Teixeira forma giyemeyecekler. Necip Uysal ise kırmızı kart ceza nedeniyle yok.