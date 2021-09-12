Beşiktaş ’ın yeni transferi Miralem Pjanic, daha ilk maçtan kalitesini herkese gösterdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk 11’de görev verdiği Bosnalı futbolcu, Batshuayi’nin 7. dakikadaki golünde çok şık bir asist yaptı. Topu her ayağına aldığında tekte adrese teslim paslar gönderen 31 yaşındaki orta saha, Siyah-Beyazlı taraftarları adeta mest etti. Maçtan önce tribünlerin çağırıp ‘yumruk şov’ yaptırdığı Pjanic, 69. dakikada yerini Mehmet Topal’a bıraktı. Tecrübeli futbolcu oyundan çıkarken, tüm stat onu ayakta alkışladı.

Şimdi gözü Dortmund’ta...

Görev süresi boyunca yüzde 82,3’lük pas isabeti yakalayan Pjanic, 7 ikili mücadele kazandı. 1 asist yapıp, 4 kez şut pası veren dünyaca ünlü futbolcu, işin savunma boyutunda da 3 top kapma ve 3 pas arası ile oynadı. Bu sezon Beşiktaş’ın en kilit ismi olacağını gösteren Pjanic, hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Dortmund mücadelesini sabırsızlıkla bekliyor.

Kariyerinde ilk

Kariyerine Metz’de başlayan Pjanic, sonrasında sırasıyla Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona formalarını terletti. Dünkü maçta asist yapan Bosnalı oyuncu, futbolculuk hayatında ilk kez bir takımın formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada skora katkı sağladı.

Önce yumruk şov sonra üçlü

90 dakika öncesi tribünlerin büyük sevgi gösterdiği Pjanic, taraftarların isteğini kırmadı ve yumruk şov yaptı. Karşılaşma bitiminde ise üçlü çektirme görevi yine Bosnalı yıldızındı. Tüm stadın ayağa kalkıp, tezahüratlarla çağırdığı Pjanic, yaklaşık 20 bin taraftara üçlü çektirdi.

"Taraftarı izledim"

Maçın ardından konuşan Bosnalı yıldız, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım takım arkadaşlarımın, hocamızın bana verdiği destekten dolayı. Bu kulüpte olmak, bu güzel taraftarın önüne çıkmak çok güzel. Bu sezon önemli başarılar yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi. Takımın hücum gücüyle ilgili de yorum yapan Pjanic, “Maçı kolay hale getiren biz olduk. Tempoyu biz ayarladık. Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için önümüzde, zaman zaman dinlendik. O karşılaşma farklı olacak. Bizim takımımız savaşmaya müsait bir ekip. Böyle götürebiliriz. Sahaya çıktığımda bir yerden sonra taraftarları izlemeye başladım. Bana büyük sevgi gösteriyorlar, ben de onun karşılığını vermeye çalışıyorum” açıklamasında bulundu.

"Juventus'la görüşmüştüm"

İtalya’dan Tutto Sport’a konuşan Pjanic, iddialı açıklamalar yaptı. Bosnalı yıldız, “Barcelona’da kalamazdım çünkü 1 yıl daha kaybederdim. Oynamak istiyordum ve Türkiye’nin şampiyonu Beşiktaş’a gittim. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyorlar, formaları da Siyah-Beyaz... Beni çok iyi karşıladılar. Burada büyük işler başarmak istiyorum. Benim için yeni bir meydan okuma” dedi. Futbolculuk kariyerinde hem Ronaldo hem de Messi ile takım arkadaşlığı yaptığı için kendini çok şanslı gördüğünü belirten Pjanic, “Leo ve Cris farklılar. Ama aynı zamanda çok benzerler. Antrenmanda bile kazanmak adına rekabet ediyorlar. Leo’nun benzersiz bir yeteneği var” diye konuştu. Bu sezon Juventus’la transfer görüşmeleri yaptığını da vurgulayan başarılı orta saha, “Menacerim görüşmeler yaptı. Ancak pazarlıklar asla kolay olmaz. Juventus’u seviyorum. Her şeyden önce profesyonel olduğum için Beşiktaş’ta büyük mutluluklar yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.