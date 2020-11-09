Transferin son gününde İngiliz ekibi Leicester City’den kiralanan Rachid Ghezzal sezon başı kampına katılamaması ve takıma tam uyum sağlayamaması sebebiyle çıktığı maçlarda yüzde 100’ünü veremedi. Fizik-kondisyon olarak hazır olmayan 28 yaşındaki oyuncuya milli ara ilaç olacak.

Beklenti çok büyük

Teknik ekip, Cezayirli yıldızı özel programlarla sezona hazırlayacak. Camianın, yönetimin ve teknik heyetin büyük beklentiler içinde olduğu Ghezzal’ın bu süreçte eksiklerini kapatması ve sezonun kalan bölümünde yüzde 100’üyle sahada olması bekleniyor. Orhan Yıldırım