Beşiktaş 'ın, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Michy Batshuayi, idmanda şov yaptı. Batshuayi'nin, dar alanda yapılan çift kale maçta, rakip kaleyi adeta gol yağmuruna tuttuğu öğrenildi. 4 devre üzerinden gruplar halinde oynanan karşılaşmalarda yıldız forvetin, toplamda 13 gole imzasını attığı bildirildi. Siyah-Beyazlı formayı ilk olarak golsüz sona eren Gaziantep FK deplasmanında giyen Belçikalı oyuncu, ikinci yarıda oyuna girmiş ve 23 dakika sahada kalmıştı.

İstekli ve arzulu

Bir an önce eksiklerini tamamlamak ve Kara Kartal'a atacağı gollerle faydalı olmak isteyen 28 yaşındaki futbolcunun istekli ve arzulu görüntüsünün, teknik direktör Sergen Yalçın'ı da çok memnun ettiği bildirildi. Önümüzdeki hafta sonu Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Batshuayi, ilk 11'e girmek için tüm hünerlerini sergiliyor

Orhan Yıldırım