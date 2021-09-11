Kara Kartal’ın İngiltere Premier Lig devi Chelsea’den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Siyah-Beyazlı formayla ilk maçına Gaziantep karşılaşmasıyla çıkmıştı. Deplasmanda oynanan müsabakaya sonradan dahil olup 23 dakika sahada kalan Belçikalı futbolcu, hazır bir görüntü sergilemişti. Ardından Karagümrük karşılaşmasında Beşiktaşlı taraftarlar önündeki ilk mücadelesine çıkan 27 yaşındaki golcü, ilk 11’de başladığı oyunda 88 dakika sahada yer alıp suskun kalmıştı.

Moralli döndü...

Belçika Milli takımı’ndan moralli dönen ve bugünkü Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayacak olan yıldız isim, gol şovuna bugün başlamayı planlıyor. Takım çalışmalarındaki etkili görüntüsüyle alkış toplayan Batshuayi, hem teknik ekibi hem de Vodafone Park’ta yer alacak futbolseverleri etkili futboluyla mutlu etmeye çalışacak.