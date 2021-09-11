Süper Lig ’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 10’a yükseltti. Siyah Beyazlı ekibin Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Süper Lig’in 4’üncü haftasında golle tanıştı.

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sonradan oyuna dahil olan Batshuayi, takımına skor katkısı vermemişti. Milli ara öncesinde oynanan Fatih Karagümrük maçında girdiği net pozisyonlardan faydalanamayan, bir topu da direkten dönen Belçikalı golcü, siyah beyazlı formayla ilk golünü Yeni Malatyaspor ağlarına gönderdi.







