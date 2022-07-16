Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın teknik direktörü Mesut Kır, geçtiğimiz ay sonunda görevinden ayrılmıştı.

Kır, bu süreçte yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ekip olarak ayrıldık. Yönetimle bazı konularda fikir ayrılığına düştük. Kulüp, bizimle farklı görevlerde devam etmek istedi ama etik olarak bunun uygun olmadığını düşündüm. Biz, bazı oyuncularla yeni sezonda devam etmek istemedik. Önce, ‘Tamam’ dendi ancak bunun uygun olmadığı ifade edildi. Oyuncuların bazıları, direkt yönetime çıkıp, bizi şikayet etti. Gerekçekleri gerçekten komikti. Takımın çoğunluğu daha sonra beni arayıp hem teşekkür etti hem de gelecekleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Hedefim, birkaç yıl daha kadın futbolunda kalmak. Ciddi teklifler de alıyorum. Yarım bıraktığım şeyler var. Bunları da iyi bir projenin içinde olma şansı bulursam, tamamlamayı amaçlıyorum."

Çağrı Davran