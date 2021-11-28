Süper Lig 'in 14. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş 'ta tecrübeli kaleci Mert Günok, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Konuk takımın 4. golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılan ve Karadeniz ekibinin Champness ile bulduğu 4. gole engel olamayan milli kaleci acı içerisinde yerde kaldı. Pozisyon sonrasında oyuna devam edemeyen ve sahaya sedyeyle terk eden Mert'ten kötü haber geldi.









Sezonu kapattı

Müsabakanın son düdüğünün ardından kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürülen 32 yaşındaki kalecinin sağlık durumu ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah Beyazlı ekip, Mert'in sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçirdiğini açıkladı. Tecrübeli file bekçisi, sezonun kalanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada, sol dizinde meydana gelen rotasyonel yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen kalecimiz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibince başlanmıştır" denildi.