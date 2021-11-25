Beşiktaş 'ın Ajax karşısında yaptığı 5 değişiklikten biri de kalede yaşandı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesinden yararlanmak için kadroya katılan Mert Günok ligde 3 maçta oynamasına karşın Devler Ligi'nde Ersin'den formayı kapamamıştı. 32 yaşındaki file bekçisi ilk kez dün Şampiyonlar Ligi arenasına Siyah-Beyazlı formayla çıktı.

İki gol yedi

Ersin Destanoğlu'nun son dönemde kaleyi kapatamaması nedeniyle kalede değişikliğe giden teknik direktör Sergen Yalçın deneyimli eldiveni sahaya sürdü. Mert ilk yarıda rakibe gol şansı tanımazken 54'te savunmanın arkasına atılan topta Haller'in skor üretmesine engel olamadı. Haller 69'da da Mert'i bir kez daha avladı.