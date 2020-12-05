26 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda forma giydiği eski takımına karşı çıktığı mücadelede dün akşam ilk yarının sonunda golünü attı. Sahada kaldığı 74 dakikada Siyah-Beyazlılar’ın hücum hattını başarılı bir şekilde yöneten Mensah, etkili futboluyla hem teknik ekibini hem de taraftarını sevindirdi. 74’te yerini Oğuzhan Özyakup’a bırakan Mensah, dün akşamki futboluyla beraber bu sezon 9 maçta 2. sayısına ulaştı.

‘Taraftar için anlamı var’

Mensah, maçın ardından gazetecilere, “Yaptığım gol sevincinin Beşiktaş taraftarı için bir anlamı var, ben de böyle sevinmek istedim. Normalde hoca savunma görevini benden az bekliyor. Bizim bir oyun planımız var, hücumu da savunmayı da birlikte yapıyoruz” diye konuştu.



