Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın ardından hücum hattına bir isim daha transfer etmek istiyor. Listenin en üst sırasında Nikola Kalinic var ancak bu transferin bitmesi pek kolay değil.

Milliyet gazetesinin haberine göre siyah beyazlı yönetim, Kalinic’ten kötü haber alınması ihtimali üzerine listesini genişletti. Alternatifler arasında Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Miguel Borja yer alıyor.





İlgili Haberler Fenerbahçe transferde durmuyor! Emiliano Buendia iddiası





Sergen Yalçın sıcak bakmıyordu

Teknik direktör Sergen Yalçın, Balotelli ismine sıcak bakmıyordu. Yönetim ise diğer transferlerde mutlu sona ulaşılamazsa İtalyan golcüyü transfer edebilir.

Yabancı kontenjanı için yoğun mesai

Öte yandan yabancı kontenjanında yer açılması adına da önemli bir mesai harcanıyor. Bu kapsamda Kevin N’Koudou ve Cyle Larin’le yollar ayrılabilir. Kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Mirin’e ise henüz teklif yok. Beşiktaş yönetimi birkaç ismin sözleşmesini devre arasına kadar dondurabilir.





İlgili Haberler Ahmet Nur Çebi yeni transfer Valentin Rosier ile buluştu



