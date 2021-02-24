Göreve geldiği günden bu yana transfer başta olmak üzere tüm çalışmalarında Beşiktaş’ın ekonomik menfaatlerini ön planda tutan Başkan Ahmet Nur Çebi, aynı mali disiplini uygulamaya devam edecek.

Performansa dayalı sözleşmelerle borç içerisindeki kulübün mali yükünü bir nebze de olsa hafifleten Başkan Çebi’nin talimatıyla önümüzdeki dönemde bu ilkelere uymayan hiç kimseyle kontrat imzalanmayacak. Bu politika çerçevesinde Hulk, Mandzukic, Nazım Sangare ve Kalinic gibi isimlerden vazgeçen Beşiktaş Yönetimi sezon başında Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün gitmesini de göze almıştı.

N’Sakala için teklif güncelleyen, Dorukhan’a taviz vermeyen, Gökhan Töre ve Aboubakar gibi isimlerle performansa dayalı anlaşma imzalayan Başkan Ahmet Nur Çebi, yaz transfer döneminde bu politikadan taviz vermeyecek. Mali disiplin sayesinde takımın maaş ve primlerini geçmişe göre zamanında ödeyen ve personelin de maaşlarını geciktirmeyen Başkan Çebi, transfere bakacak yöneticilere bu doğrultuda pazarlıklar yapılmasını söyledi.

Takımın bütçesini önümüzdeki sezon daha da aşağıya çekerek, az harcamayla büyük başarılar elde etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tüm dünyada, yerli ve yabancı olmak üzere genç oyuncular ağırlıklı bir transfer listesi oluşturdu. Kadroya yapılacak takviyeler konusunda mümkün olduğu kadar bu listeye bağlı kalınacağı vurgulandı. (Skorer)