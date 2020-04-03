Beşiktaş'ta kulüp ve personel çalışanlarının maaş sıkıntısı sürüyor. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından da problem çözülemedi. Siyah-Beyazlu kulübün çalışanları 7 aydır maaş alamıyor.

Bu durum devam ederken Beşiktaş'ın Milli Dayanışma kampanyasına 1 milyon 903 bin TL bağışlaması taraftar ve kulüp personelinin tepkisine yol açtı.

Tepkilerin ardından Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla Kasım ayı maaşları hemen personel ve kulüp çalışanlarının hesabına yatırıldı. Ancak sosyal medyada bu flaş hareket siyah-beyazlı taraftarın tepkisini önleyemedi.

İşte Beşiktaşlı bazı taraftarların tepkisi...