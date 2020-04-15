Beşiktaş yönetimi, 56 milyon Euro'luk takım bütçesini 30 milyon Euro seviyelerine çekmek için çaba harcarken geçtiğimiz hafta futbolculardan indirim talebinde bulunmuştu.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi Kulüpler Birliği'nde alınan kararların ardından bir kez daha futbolcularla iletişime geçecek ve son durumu açıklayacak.

Yönetim, olumsuz yanıt alınması halinde, sözleşme dondurmanın dışında, feshetme konusunu da seçeneklerden biri olarak görüyor.