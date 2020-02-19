Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasından hemen sonra, ‘danışmanlık’ görevine getirilmesi gündeme gelen Mircea Lucescu ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Mali sorunlar nedeniyle yakın zamanda ses getirecek bir bağış kampanyası başlatacak olan siyah-beyazlı yönetim içindeki bazı isimlerin, Lucescu için düşünülen projeye karşı oldukları belirtildi. Bu isimlerin, “Böyle bir mali tabloda Mircea Lucescu’yu danışman olarak göreve getirmek bizim için lüks olur” ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Beşiktaş’taki her konuda fikir birliğine büyük önem veren Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ise Lucescu hakkındaki görüş ayrılığı nedeniyle Rumen teknik adama artık soğuk baktığı kaydedildi. İki yıllık planlanan anlaşma neticesinde kulübe mali anlamda ekstra bir yük olacağı için bu planlamaya karşı çıkan yöneticilerin sportif direktörlük biriminin de gereksiz olduğu yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Yönetim içindeki görüş ayrılığı nedeniyle Mircea Lucescu’ya henüz randevu vermeyen Beşiktaş Yönetimi, bu konudaki kararını birkaç gün içerisinde netleştirecek. Yönetimden cevap bekleyen Lucescu’nun ise anlaşma olmasa bile Beşiktaş’a her zaman dışarıdan destek vereceğini kulübe ilettiği ifade edildi.

Beşiktaş’ta yaşanan bu gelişmelerden sonra siyah-beyazlı yönetimin sportif direktörlük yerine altyapı ve scout yapılanmasına yatırım yapacağı bildirildi. Lucescu için ödenmesi planlanan parayı altyapıya ve genç oyuncu bulan scoutlara vermeyi planlayan yöneticiler, bu projeleri yeni sezona yetiştirmeye çalışacak.(Skorer)