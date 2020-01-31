Sergen Yalçın’ı teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş Yönetimi, sportif direktörlük için de Mircea Lucescu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bu konuda Lucescu ile iyi ilişkileri bulunan ve kulübe gönüllü danışmanlık yapan İbrahim Altınsay’ı görevlendiren siyah-beyazlılar, Beşiktaş Sportif AŞ’den Cenk Sümer’i de Romanya’ya gönderdi. Sportif direktörlüğe soğuk bakan fakat Bükreş’e kadar giden heyetin ikna çabaları karşısında yumuşama gösteren Rumen teknik adamın bir kaç gün içerisinde son kararını yönetime bildireceği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın teknik patronluk için çok doğru bir tercih olduğunu siyah-beyazlılara ileten Lucescu, anlaşmaya imza atması halinde maaş ve prim sistemiyle Beşiktaş’ta görev alacak.

Dünya futbolunda önemli ikili ilişkilere sahip olması ve güçlü bağlantıları sayesinde geçmişte Shakhtar Donetsk’ten birçok yıldız oyuncuyu Avrupa’nın dev kulüplerine gönderen Lucescu’yu bu vasıfları nedeniyle göreve getirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş’ı da aynı sistem üzerinde yapılandırmak istiyor.

Sahada yok

Mircea Lucescu’nun teklifi kabul etmesi durumunda, saha içine kesinlikle karışmayacağı kaydedildi. Rumen teknik adamın; transfer, altyapı, scouting ve futbolun dış ilişkiler bölümleriyle yakından ilgileneği aktarıldı.

Lucescu ilk kez konuştu

Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ın idari bir görev vermeyi düşündüğü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da açıklamalarda bulundu. Lucescu "Konuya olan ilgim beni buraya getirdi. Televizyonda ya da transfer görüşmelerinde olabilirdim. Sadece Türklerle de değil başkalarıyla da olabilirdi. Bu şeylerle alakalı konuşmak istemiyorum. Ben de gazetelerden okuyorum. Kulübeyi özlüyorum ama şu an için olmaz, belki daha sonra" dedi.

Mircea Lucescu'nun sözlerinde yöneticilik yerine teknik adamlığı özlediğini vurgulaması dikkat çekti. Öte yandan şu an için çalışmayı düşünmediğini söylediği görevin de teknik adamlık olduğunu dile getirmesi, Beşiktaş'ın kendisi için düşündüğü sportif direktörlük gibi bir idari göreve kapısının açık olup olmadığını da merak ettirdi. (Skorer)