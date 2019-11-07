Beşiktaş'ta kemer sıkma politikası harfiyen uygulanmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi tasarrufa yönelik girişimlerine devam ediyor. Çebi'nin yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Vida ve 2.250 milyon Euro yıllık alan Adem'le bir görüşme yapacağı öne sürüldü.

2 İSİMDEN FEDAKARLIK İSTEYECEK

Ahmet Nur Çebi iki oyuncudan fedakarlık yapmasını isteyecek. Vida'ya yıllık 2 milyon Euro, Adem Ljajic'e ise 1 milyon 800 bin Euro önerileceği öğrenildi. İki futbolcunun vereceği cevap merakla bekleniyor.

DİĞERLERİ SIRADA

Çebi'nin 2 oyuncu dışında diğer oyuncularla da görüşme yapmayı planladığı öne sürüldü.

Kaynak: Takvim