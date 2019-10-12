Güçlü listeler kurma hedefinde olan Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'nin önemli isimleri listesine dahil etmek adına çaba sarf ettiği, kemik yapının oluşturulduğu yönetim listelerinde bazı değişikliklerin olabileceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce yöneticilik yapmış olan Mete Vardar'ı iki ismin de listesine dahil etmek istediği, Vardar'ın da bu istekleri değerlendirdiği ifade edildi. Hürser Tekinoktay'ın da projelerini detaylı olarak hazırladığı ve liste çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Çebi'den camiaya mesaj

Ahmet Nur Çebi, dün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Beşiktaşlılara seslenen Çebi, "Herkesi oy vermek için sandığa davet ediyorum. Her şey Beşiktaş için" dedi.

Kaynak: Sabah