Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hakkında olumsuz rapor vermesinin ardından satış listesine konan Jeremain Lens’e talip çıkmamıştı. Avrupa’da transfer döneminin kapanmasına rağmen hâlâ Hollandalı kanat oyuncusuyla ayrılığa sıcak bakan yönetim, gözünü Arap Yarımadası’na çevirdi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde transfer sezonunun yaklaşık 1 ay daha açık olmasını göz önünde bulunduran yönetim, teklif beklemeye devam ediyor.

Negredo da gitmişti

Geçen yıl Avrupa’da transfer sezonunun sona ermesinden 2 hafta sonra Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr’a gönderen Siyah-Beyazlılar’ın, yine benzer bir öneriye açık olduğunu oyuncunun menajerine ilettiği öğrenildi.