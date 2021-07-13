Bu bilginin kendilerine iletilmesinin ardından yeni takım bulma çalışmalarına başlayan iki futbolcunun da kesinlikle kariyerlerine başka takımlarda devam edeceklerini Beşiktaş Yönetimi’ne ilettikleri belirtildi.

Taraftar adını unuttu, o takımdan ayrılmıyor

Siyah-Beyazlılar’da kadro dışı konumda bulunan Douglas, geçen sezon 1 maça çıkıp 1.2 milyon Euro kazanmıştı. Tecrübeli sağ bek, yönetimin ayrılık talebine geçen sezon olduğu gibi bu dönemde de olumsuz yanıt verdi. Taraftarın artık adını unuttuğu Brezilyalı futbolcu, tüm maaşının verilmemesi halinde yeni dönemde de Nevzat Demir Tesisleri’nde bireysel olarak sadece idmana çıkıp sözleşmesinde yazan ücreti almaya oldukça istekli.