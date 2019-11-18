2017-2018 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens bu kez yolcu... Abdullah Avcı’nın raporu sonrasında Hollandalı kanat oyuncusunu Ocak ayında gönderme kararı alan Kara Kartal, yıldız futbolcunun menacerini Türkiye’ye çağırdı.

Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde 31 yaşındaki oyuncuya “Kulüp bul” mesajı gönderilecek.

9 maç 8 gole katkı

Siyah-Beyazlılar, Lens’in alternatifini de belirledi. Beşiktaş, Sivasspor’la bu sezon harikalar yaratan ve 9 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Emre Kılınç için yeniden devreye girdi.

Yönetimin hedefi, Lens’in maliyetinden kurtularak, onun yerine Yiğidolar ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre’yi uygun bir bedelle takıma kazandırmak.

Orhan Yıldırım



