Zorlu bir maç maratonu içinde olan Beşiktaş’a iyi haber, Jeremain Lens’ten geldi. Bir süredir sakatlığı yüzünden takımdan ayrı kalan Lens’in, perşembe günü oynanacak olan Avrupa Ligi’ndeki Malmö mücadelesinde forma giyebilecek duruma geldiği öğrenildi.

Bu sezonun formda isimlerinden biri olan Lens’in sakatlığını yeni atlattığı için teknik direktör Şenol Güneş tarafından riske edilmemesinin de gündemde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Başka eksikler de var

Güneş’in, maç gününe kadar Hollandalı oyuncusunun durumuna bakacağı ve yeniden sakatlanma riskine karşı onu Avrupa mücadelesinde saklayıp, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Trabzonspor mücadelesinde ilk 11’de sahaya sürebileceği de belirtiliyor.

Bu arada İsveç temsilcisine karşı Vodafone Park’taki karşılaşmada devreyi kapatan Pepe’nin yanı sıra Ryan Babel, Roco ve Caner Erkin’in de forma giyme şansları oldukça az gözüküyor.

Orhan Yıldırım