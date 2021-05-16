Beşiktaş, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ligde 16. kez bu mutluluğu yaşayan siyah beyazlıların son 4 şampiyonluğunda ilginç bir detay da ortaya çıkmış oldu.

Siyah beyazlı ekibin Kanadalı golcüsü Cyle Larin'in Ocak ayında ikizleri dünyaya geldi ve bu durum şampiyonluğun habercisi olarak görüldü. Nitekim Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda futbolculardan sezon içerisinde ikiz çocuk sahibi olanlar vardı.

2008-2009 sezonunda, takımın Alman orta sahası Fabian Ernst'in ikizleri doğmuştu. O sezon Sivasspor'u yakından takip eden İstanbul ekibi, 34 hafta sonunda 13. kez mutlu sona ulaşmıştı. 2015-2016 sezonunda Arjantinli Jose Sosa'nın, 2016-2017 sezonundaki şampiyonluğun öncesinde de kaleci Fabri'nin ikizleri dünyaya gelmişti.