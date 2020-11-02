25 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatyaspor mücadelesine sol kanatta başladı ve etkili bir futbol ortaya koydu. İlk yarıda attığı şık vuruşun az farkla kale direğinin yanından çıktığı Larin, 55. dakikada Ghezzal'ın pasında takımına galibiyeti getiren golü kafayla attı. Ligde bu sezon üçüncü kez fileleri sallayan Kanadalı futbolcu, "İlk geldiğimden itibaren değil daha önceden de Atiba bana burayı anlatmıştı. Bana Beşiktaş'ın ne kadar güzel olduğunu söylemişti. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Ben sahada savaşıyorum, takımım için elimden geleni yapıyorum. Gol attığım için mutluyum. Umarım galip gelmeye devam ederiz" diye konuştu.