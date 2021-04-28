Yoğun bir tedavi programı sonrasında hafta başında bireysel olarak çalışmalara başlayan Larin, dün de takıma katıldı. Siyah-Beyazlılar’ın Çaykur Rizespor sınavı öncesinde çıktığı son idmanında yer alan Kanadalı golcü, takımının maç kadrosuna dahil edildi. Bu sezon 38 maçta attığı 19 golle Beşiktaş’ın en skorer ismi olan 25 yaşındaki futbolcu, bu akşamki mücadeleye forvet hattında başlayacak. Larin’in ileri uca geçmesi sonrasında kanatlarda; Kevin N’Koudou ve Rachid Ghezzal ikilisi forma giyecek. Kayserispor mücadelesine forvet hattında başlayan Gökhan Töre kulübeye geçecek.



