Cyle Larin sezon başında forvet transferi yapılamayınca, Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK maçıyla ligdeki Trabzon ve Antalya karşılaşmalarına 11'de başlamıştı. Ardından Aboubakar'ın transferiyle formasını kaptıran ve Kalinic gündeme geldiğinde gönderilmesi düşünülen Kanadalı oyuncu, Hırvat forvetin işi yatınca Beşikaş'ta kalmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın BAY geçtiği 5. haftadan sonra eksikler nedeniyle sol kanatta görev alan Larin, yakaladığı ilk 11 şansını çok iyi kullandı.

Farkı 2'ye çıkardı

Üst üste 4. maçında da gol atan 25 yaşındaki forvet bu süreçte takımının kazandığı 9 puana direkt katkı sağladı. Denizli deplasmanı ve iç sahadaki Malatya maçlarında galibiyette pay sahibi olan Larin, Milli aradan önce kaybedilen Gaziantep mücadelesinde de takımının tek sayısını kaydetmişti. Genç hücumcu dün akşam da vatandaşı Atiba'nın asistende devre biterken fileleri buldu, Kartal'ın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.