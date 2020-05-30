Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelmesinin ardından başlattığı ekonomik daralma çalışmasına koronavirüs sebebiyle ara vermişti.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedavisine başlayan ve durumunun düzelmesi sonrasında 14 günlük karantine sürecini de dün tamamlayan Çebi, düğmeye bastı. A takımdan sorumlu yönetici Emre Kocadağ’la birlikte dün tesislere gelen Başkan, oyuncularla birlikte maaş konusunda ilk teması kurdu.





Operasyon yeni haftada...

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek; Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson’dan taleplerini dinleyen Başkan, ardından diğer isimlerle de maaş indirimi konusunda ilk teması kurdu. Çebi’nin, oyuncu talepleri ve kendi planlamaları konusunda kurmaylarıyla bir değerlendirme yapıp sonrasında yeni hafta itibariyle bu konuda futbolcuların menacerleriyle görüşerek indirim operasyonunu tamamlaması bekleniyor.