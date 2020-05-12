Beşiktaş'ta kritik gün yarın

Beşiktaş'ta takımda ya da çalışanlarda başka corona virüsü (Covid-19) vakası görülmemesi halinde idmanlara yeniden start verilecek. Bu duruma birkaç yabancı dışında tüm oyuncuların olumlu yaklaştığı öğrenildi.

12 Mayıs 2020, Salı 12:15 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kritik gün yarın

Beşiktaş'ta iki kişide Kovid-19 çıkmasının ardından olağanüstü hal ilan edilirken yönetim, Sağlık Bakanlığı'na başvurarak test kiti talebinde bulundu. Kitlerin yarın geleceği ve ayı gün tüm takımın testten geçirileceği belirtildi. Oyuncular arasında genel görüşün testlerin negatif çıkması halinde antrenmanlara devam edilmesi yönünde olduğu öğrenildi.

Sadece birkaç yabancı futbolcunun tedirginlik yaşadığı gelen haberler arasında. Yönetim ise bugün toplanarak ligin başlama tarihi, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' ve mali konuları masaya yatıracak. (Sabah)

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