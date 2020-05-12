Beşiktaş'ta iki kişide Kovid-19 çıkmasının ardından olağanüstü hal ilan edilirken yönetim, Sağlık Bakanlığı'na başvurarak test kiti talebinde bulundu. Kitlerin yarın geleceği ve ayı gün tüm takımın testten geçirileceği belirtildi. Oyuncular arasında genel görüşün testlerin negatif çıkması halinde antrenmanlara devam edilmesi yönünde olduğu öğrenildi.

Sadece birkaç yabancı futbolcunun tedirginlik yaşadığı gelen haberler arasında. Yönetim ise bugün toplanarak ligin başlama tarihi, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' ve mali konuları masaya yatıracak. (Sabah)