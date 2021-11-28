Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş , bu sezon adeta kabus dolu günler geçiriyor. Ligde ve Avrupa'da galibiyet almayı unutan siyah beyazlılar, son 6 resmi maçtan mağlup ayrılarak, 25 yıl aradan sonra oldukça kötü bir istatistiği tekrarladı. Üstelik Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Giresunspor'dan yedikleri 4 golle Vodafone Park açıldığından bu yana ligde en farklı iç saha mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş daha önce Avrupa maçlarında da Genk ve Sportin CP'den 4 gol yemişti.

BİRBİRİNİN KOPYASI MAĞLUBİYETLER

Siyah beyazlılar için çok çok kötü geçen lig ve Avrupa'daki son 15 maçta, 'neredeyse birbirinin kopyası maçlar oynuyor' demek çok yanlış olmayacak.

Kadrosunu büyük oranda koruyup, yıldız takviyeler de yapan Beşiktaş, 15 Eylül'deki Dortmund maçından bu yana galip geldiği 3 maç hariç, diğer 11 maçta hemen hemen aynı oyunu oynayıp mağlup olmaktan kurtulamadı. Geçen sezon Atiba ve yanında Oğuzhan, Mensah, Ljajic, Dorukhan ve Necip gibi alternatiflerle önde iki sekiz numaralı baskılı oyunu, bu sezon daha çok Teixeria-Pjanic-Salih-Atiba gibi alternatiflerle oynamaya çalışan Sergen Yalçın, istediği verimi hiç bir şekilde alamadı. Bunlara Aboubakar'ın yerini doldursun diye alınan Batshuayi ve Kenan Karaman'ın sonuç getirmeyen vuruşları da eklenince, sürekli atak oynamaya çalışan ama çok fazla pozisyon verip mağlup duruma düşen bir takım ortaya çıktı.

ÖNE GEÇEMİYOR VE SÜREKLİ GOL YİYOR

Öyle ki; geçen sezon Aboubakar 14. haftada 8 gol 1 asist ve Larin 14. haftada 5 gol 1 asist olmak üzere toplam 13 gol 2 asistle takıma büyük katkı verirlerken, Batshuayi ve Kenan Karaman'ın bu sezon sadece 4 gol 1 asistlik performansta kalması, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etkenlerden biri olarak gösterilebilir. Çünkü; geçen sezon bu ikiliye Ghezzal'ın da eklenmesiyle, maçlarda sürekli öne geçip skoru yakalayan siyah beyazlılar, bu sezon öne geçemediği gibi, genelde de ilk golü de yiyerek, sonrasındaki kırılgan yapıyla da maçları çeviremez hale geldi.

Defansif açıdan da kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, 14. haftada ligde 21 gol atıp 21 gol yerken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 3 gol atıp 14 gol yedi ve sıfır puanda kaldı. Siyah-beyazlılar 19 resmi maçta attığı 24 gole karşılık kalesinde 35 gol gördü.

AHMET NUR ÇEBİ VE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ ZİRVE MERAKLA BEKLENİYOR

Siyah beyazlılar, yaşanan bu seri mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği kararı bekliyor.

Bugün başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelecek olan Sergen Yalçın'ın istifa mı edeceği, alacaklarına karşılık görevine son mu verileceği ya da devam kararının mı çıkacağı toplantı tüm camia ve spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.