Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademi bünyesinde bulunan yedi sporcu ile beş teknik ekip üyesinin kornavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

16 Eylül 2020, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Futbol Akademisi’nde 7 sporcu ile 5 teknik ekip üyesinde koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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