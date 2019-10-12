Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlılar’ın başındaki 7,5 yıllık görevinin ardından, “Mevcudiyetim artık kulübe zarar veriyor” diyerek ayrılık kararı almıştı. Bu kararının ardından kulübü olağanüstü genel kurula götüren Orman, 20 Ekim’deki kongre için başkan adaylığı başvuru süresi önceki gün dolarken talepte bulunmadı, resmen yolları ayırdı. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay’ın aday olduğu, 20 Ekim’de gerçekleştirilecek seçim öncesinde kulübün mali tablosunun detayları ortaya çıktı. Önceki gün geç saatlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilen raporda detaylı olarak borç bilgisi yer aldı. Raporda, Beşiktaş’ın borcunun 2.1 milyar TL seviyesinde olduğu, diğer kalemler de eklendiğinde miktarın 2.8 milyar TL seviyesine çıktığı bildirildi.

Yayın gelirleri temlik altında

Siyah-Beyazlılar’ın borç rakamlarına ek olarak temlik altındaki gelirleri de yer aldı. Buna göre Beşiktaş Kulübü’nün temlik altına koyduğu rakamın 6.5 milyar TL olduğu ortaya çıktı. Bu temliğin 5.5 milyar TL’sinin yayın gelirlerinden olduğu bildirildi. Ek olarak finansal borçların 929 milyon TL’sinin 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor.

‘Yönetim kuruluna aittir’

Konuyla ilgili olarak dün açıklamada bulunan Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, KAP’a bildirilen raporla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Tuncel’in açıklamasında, “Bahse konu temlikler Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. tarafından verilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. halka açık bir şirkettir ve finansal bilgileri açıklama yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bütün raporlar, SPK tarafından KAP’a açıklama yapılıp yayınlanmadan Denetim Kurulu’nun bir açıklama hakkı ve bilgi verme yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.