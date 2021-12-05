Son yedi maçta sadece bir beraberlik alabilen Beşiktaş ’ta korkunç bir iddia gündeme geldi. Olay şu... Futbolcular; kendilerini medya önünde eleştiren Sergen hocaya karşı bayrak açtılar! Takım içinde gruplaşmalar olduğu da ileri sürülüyor. Brezilyalı futbolcuların başını çektiği grupta; N’Sakala, Rosier ve Ghezzal da var. Diğer yanda ise Oğuzhan ve Gökhan’ın etkili olduğu yerliler...

Odasından çıkmıyor...

Sergen Yalçın, takım içinde yaşanan bu bölünmüşlük sürerken tesislerde olduğu zaman odasından dışarı pek çıkmıyor. Hatta yemeğini bile genelde orada yiyor. Hocanın, “Bu durumdan nasıl çıkacağımızı ben de bilmiyorum. Oyunculara geri çekilmelerini ben söylemedim. Hatta mutlaka ikiyi bulmamız gerektiğini söyledim...“ gibi sözleri ile aslında acı gerçeği ortaya koymuş oldu.

Sergen hocayı takan yok!

Yalçın’ın, Başkan ve taraftardan tam destek almasına rağmen neşteri eline alamaması kendi ipini çekmesinin başlangıcı. Kasımpaşa maçında gördük. Önünde Welinton... Yürüyecek hali yok. Hoca kendisine bir şeyler söylüyor. O, el kol hareketi yapıp gidiyor. Takmıyor. Koca ikinci yarı takım geri yaslanıyor. Hoca çıkın diye kendini yırtıyor. Dinleyen yok. Kenarla saha içinin bağı komple kopmuş. Sergen hoca bindiği dalı kesiyor. Neşteri vuracaksın. Gençler oynasın. Eminiz bundan daha kötüsü olmaz.

Yeni sözleşme peşindeler

Vida ve Larin yeni sözleşme peşindeler. Yönetim ile talepleri karşısında uçurum var. Biri geride diğeri ileride vasatı aşmıyorlar. İkram goller ortada. Kaçanlarda öyle. Bir de Pjanic ve Alex var. Bosnalı futbolcu, topu ayağına aldığında kimse boşa çıkmıyor. Aldığı ücret takım içinde konu ediliyor. Alex ise durum farklı. 11’de oynamak istiyor. Sonradan girmeyi büyük sorun ediyor.. Hep olay...

En sonunda bu da oldu

Gelinen son noktada ise durum inanılmaz. Futbolcuların Sergen hocayı sabote ettikleri bilgisine ulaşılıyor. Konu henüz netleşmese de yönetimin araştırması sürüyor. Asla böyle bir duruma inanmak istemiyoruz. Ancak yönetim, binbir sıkıntıya rağmen ödemeleri zamanında yapıyor. Primleri veriyor. Bir elleri yağda, diğeri balda. Saha sonuçları ortada. Beşiktaş forması üst üste 2, bilemedin üç maç kaybeder. İki kupalı ve yıldız takviyeli takım, 7’de sıfır çekemez. Çekiyorsa orada her şey olabilir. Maalesef de var! Takım içinde hizip başlarını ismine, cismine bakmadan yol ayrımı yapılmalı. Kadro dışı bırakmak, kulübe ceza kesmekten öte gidemez. Ljajic, Lens, Douglas ve N’Sakala ortada. Yan gelip yatıyorlar. Aynı paraları alıyorlar. Bu yüzden sözleşmeleri feshedilmeli.