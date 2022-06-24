Sadece Beşiktaş ’ta değil, Türk futbolunun genelinde yaşanan santrfor krizine rağmen, siyah-beyazlı takımın altyapısında 9 sene forma giyen Koray Yağcı’nın sürpriz ayrılığı taraftarın tepkisini çekerken, Milliyet bu vedanın perde arkasına ulaştı.

Siyah-beyazlı yönetim, 19 yaşındaki Koray’ı geçen sezon deneyim kazanması için kiralık göndermek istedi. Ancak golcü oyuncu kendisine güvendiğini belirterek takımda kalmayı tercih etti ve 36 maçta 21 gol kaydetti. A takım kadrosuna alınması beklenen Koray’ın hakkında hazırlanan teknik raporlar nedeniyle üst yapıya çıkamadığı belirlendi.

Hem özkaynak hem de üst yapıdaki teknik adamların son birkaç sezondaki raporları doğrultusunda hareket etmek zorunda kalan yönetimin o dönemki isimlerinden Fırat Fidan’ın geçen sezon Koray’la yaptığı görüşmede, “Sen sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da iyisin. Senin bir sene kiralık oynayıp kendini geliştirmen kariyerini farklı bir yere getirir” dediği öğrenildi.

U19 takımında iyi bir sezon geçiren Koray Yağcı kariyerini farklı bir kulüpte sürdürmeye karar verererek Beşiktaş’a veda etti. Hatayspor’a gitmesi beklenen Koray’ın ayrılırken yaptığı konuşmada, “Düzenli oynayabileceğim bir takıma giderek ileride tekrar Beşiktaş’a dönmeyi istiyorum. Bende çok emeğiniz var” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

KILIÇSOY’A KAMP ŞANSI

Koray Yağcı ile vedalaşan Beşiktaş’ta U19 takımında forma giyen bir başka genç yetenek Semih Kılıçsoy’un kamp kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Valerien Ismael’in yakından takip ettiği 17 yaşındaki golcü futbolcuyu kampa götürülecek gençlerin en başına yazdığı belirlendi. (Skorer)