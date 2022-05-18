Spor Toto Süper Lig 'in 38'inci haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor 'u konuk edecek Beşiktaş , hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

DHA



