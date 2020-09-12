Beşiktaş'ta kontenjan krizi!
Beşiktaş'ta kontenjan krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Mirin ve Douglas'la yaptığı sözleşme fesih görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Lens ve Boyd ise gelen teklifleri yetersiz buldukları için ayrılmak istemiyor. 14 yabancısı olan Kartal'ın eli kolu bağlandı.
Transfer sürecini ekonomik sıkıntıların gölgesinde yürüten Beşiktaş, bu da yetmezmiş gibi yabancı oyuncuların tavrı nedeniyle zor duruma düştü.
Yabancı kontenjanı dolu olan siyah-beyazlılarda Enzo Roco ile yollar ayrılırken, kadroda düşünülmeyen Isimat-Mirin ve Douglas ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı.
İki oyuncunun da istenilen indirimi kabul etmediği ve paraları ödenmeden sözleşme feshine yanaşmadığı belirtildi. Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un ise kendilerine gelen teklifleri yeterli bulmadıkları için kalmaktan yana tavır sergilediklerini kaydedildi.
5.1 MİLYON EURO'LUK YÜK
14 yabancısı olması nedeniyle prensipte anlaşma sağlanan futbolcularla bir türlü sözleşme imzalayamayan siyah-beyazlı yönetim, bu dört futbolcunun gitmesi halinde hem 5.1 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak hem de kontenjanda yer açmış olacak. (Sabah)