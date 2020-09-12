Transfer sürecini ekonomik sıkıntıların gölgesinde yürüten Beşiktaş, bu da yetmezmiş gibi yabancı oyuncuların tavrı nedeniyle zor duruma düştü.

Yabancı kontenjanı dolu olan siyah-beyazlılarda Enzo Roco ile yollar ayrılırken, kadroda düşünülmeyen Isimat-Mirin ve Douglas ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı.

İki oyuncunun da istenilen indirimi kabul etmediği ve paraları ödenmeden sözleşme feshine yanaşmadığı belirtildi. Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un ise kendilerine gelen teklifleri yeterli bulmadıkları için kalmaktan yana tavır sergilediklerini kaydedildi.

5.1 MİLYON EURO'LUK YÜK

14 yabancısı olması nedeniyle prensipte anlaşma sağlanan futbolcularla bir türlü sözleşme imzalayamayan siyah-beyazlı yönetim, bu dört futbolcunun gitmesi halinde hem 5.1 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak hem de kontenjanda yer açmış olacak. (Sabah)