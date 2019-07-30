Transferde, gaza basan Beşiktaş sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor. Haziran ayından itibaren Schalke’nin yıldızı Yevhen Konoplyanka ile temaslarını sürdüren ve anlaşma aşamasına gelen Siyah-Beyazlı yöneticiler, bonservis konusunda da Alman ekibi ile yapılan görüşmelere hız verdi. Bundesliga temsilcisi ile yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelen Siyah-Beyazlılar’ın kısa süre içinde bir açıklama yapması bekleniyor. Almanya’da 4 milyon euro civarında yıllık ücret alan 29 yaşındaki oyuncunun 3 milyon euro civarında bir rakama Beşiktaş’a imza atması bekleniyor.

654 DAKİKADA SADECE 1 GOL ATTI

Konoplyanka bu sezon Bundesliga’da Schalke formasıyla 13 karşılaşmada sahaya çıktı ve 654 dakika görev aldı. Ukraynalı futbolcu 1 gol attı, 1 asist yaptı. Konoplyanka tüm kulvarlarda ise 21 karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi daha bulunan 29 yaşındaki oyuncunun 57 Bundesliga maçında 6 gol, 7 asistlik performansı bulunuyor. Konoplyanka, Ukrayna Milli Takımı’nda ise 82 müsabakada görev aldı. Başarılı futbolcu bu süre içinde 21 gol atarak takımına büyük bir katkı sağlamış oldu.

LENS SATIŞ LİSTESİNE KONULACAK

Beşiktaş’ın, Konoplyanka ile 2 yıllık anlaşma yapması bekleniyor. Ukraynalı yıldızın takıma katılmasıyla birlikte geçtiğimiz sezon performansı ile büyük hayal kırıklığı yaratan Lens ile yollar ayrılacak. Siyah-Beyazlı Yönetim, Hollandalı oyuncuya gelen tüm teklifleri masaya yatıracak. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Lens’in kamp performansından memnun değil. Hollandalı oyuncunun satışına sıcak bakıyor. F.Bahçe’deki halinden oldukça uzak bir görüntü sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon protestolara da maruz kalmıştı.

Kaynak: Akşam